Rebus Calhanoglu, slitta il rientro: cosa filtra verso Milan-Inter

Mancano ancora diversi giorni all’atteso derby della Madonnina tra Milan-Inter, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.00. Per entrambe le formazioni, però, ci sarà prima un ultimo ostacolo da superare in Champions League per ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale evitando i playoff.

La squadra di Inzaghi ospiterà domani sera a San Siro il Monaco, mentre quella di Conceicao sarà di scena in Croazia contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. E’ dunque inevitabile che il derby sarà un pensiero fisso nella testa dei due allenatori solamente a partire da giovedì, quando saranno anche più chiari gli umori dei due ambienti.

Per quanto riguarda l’Inter, rimane parecchia apprensione intorno alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo. Ad oggi, sono dunque minime le possibilità di rivederlo dal primo minuto dopo il duro infortunio rimediato proprio contro il Milan in Supercoppa ad inizio gennaio.

L’obiettivo dell’Inter è quello di recuperare Calhanoglu quantomeno per averlo in panchina, così da poterlo utilizzare all’occorrenza a gara in corso per qualche minuto. Al suo posto, il principale indiziato per partire dal primo minuto rimane Asllani, anche se la crescita evidenziata nel ruolo di play da Zielinski nella trasferta di Lecce è stata incoraggiante.