Inter, scelto il sostituto se parte Buchanan: prestito dalla Serie A

Dopo l’addio di Tomas Palacios in prestito al Monza, sono giorni decisivi per il futuro di Tajon Buchanan. Anche l’esterno canadese ha ricevuto numerose proposte sia in Serie A che all’estero e potrebbe partire con la stessa formula con l’obiettivo di ritagliarsi più spazio nei prossimi sei mesi.

L’Inter, che ha inizialmente aperto al prestito del classe 1999, sta adesso riflettendo soprattutto considerata l’esigenza di dover eventualmente intervenire in entrata per sostituirlo. Tanto, dunque, dipenderà dal profilo che andrà a rimpiazzare Buchanan una volta trovata la migliore soluzione per il prestito.

In tal senso, secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore da tenere d’occhio rimane Nicola Zalewski. L’esterno polacco è in uscita dalla Roma e può partire in prestito secco, formula assai gradita al club nerazzurro. Come Buchanan, anche l’esterno giallorosso può giocare su entrambe le fasce ed ha già interpretato in carriera diversi sistemi di gioco tra cui il 3-5-2. Ad oggi, rimane dunque la soluzione più concreta per l’Inter in entrata in caso di uscita del canadese.