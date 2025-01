Mercato Inter, ECCO la decisione definitiva su Frattesi

Con il ritorno tra i titolari di Lecce, Davide Frattesi ha finalmente ritrovato sia il sorriso che il gol in campionato. Una prestazione che sembra aver spazzato via gli ultimi dubbi sul suo possibile addio dall’Inter in questo mese di gennaio, anche in virtù delle parole di affetto verso il club nerazzurro pronunciate al termine dell’incontro.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il caso Frattesi può dirsi a questo punto chiuso negli uffici di Viale della Liberazione. Almeno fino al prossimo giugno il centrocampista rimarrà all’Inter e cercherà di ritagliarsi ancora più spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Anche se nel calciomercato tutto può accadere, risulta davvero complicato che la Roma possa presentarsi negli ultimi giorni con un’offerta da 45 milioni di euro.

Allo stesso tempo, sono stati due i fattori decisivi che hanno convinto Frattesi a fare un passo indietro e rimanere all’Inter fino al termine della stagione. Il primo il dialogo costante avuto con Inzaghi, il quale si è sempre dimostrato sensibile alle necessità espresse dall’ex Sassuolo. Il secondo, infine, l’appoggio che ha ricevuto dallo spogliatoio, come si è intuito anche dalle parole riferite nei suoi confronti da Lautaro Martinez dopo il successo con il Lecce.