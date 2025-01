Dall’Inter al City, che caos! L’agente SBOTTA: “Stanno mentendo

Sta facendo discutere tantissimo un trasferimento avvenuto durante questa finestra di calciomercato. Dalle accuse del club nei confronti dell’agente, alla risposta durissima del procuratore che ha respinto la versione della società facendo chiarezza sulla propria posizione.

L’episodio in questione vede protagonista Juma Bah, ex centrale del Valladolid che nelle scorse settimane era stato molto vicino all’Inter. Il club nerazzurro si era detto disposto a pagare i 6 milioni di euro della clausola, prima dell’inserimento a gamba tesa del Manchester City. E’ stata infatti la società inglese ad avere la meglio e strappare il classe 2006 alla concorrenza, prima di spedirlo in prestito al Lens.

Proprio il pagamento di questa clausola ha fatto esplodere un caso di mercato. Prima il Valladolid ha difatti accusato l’agente Patrick Mörk di aver agito in mala fede rescindendo il contratto con il pagamento della clausola, senza accettare la nuova proposta formulata dagli spagnoli che avrebbe alzato notevolmente la stessa clausola.

Di tutta risposta, l’agente di Bah ha innanzitutto sottolineato che il Valladolid “non sta rispettando i suoi impegni contrattuali” e che lo sta semplicemente “calunniando e insultando con modi indecenti”. Mörk ha poi spiegato di aver “agito nella legalità” e di non “rimproverarsi nulla sul piano etico”. Secondo il procuratore, sia dal punto di vista etico che giuridico, andrebbe invece condannato il comportamento “dei dirigenti del Valladolid che mentono e diffamano per nascondere le proprie decisioni”.