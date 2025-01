Inter-Monaco, da Taremi a Barella: nuovo KO durante la rifinitura

Questa mattina si è svolta una parte della rifinitura aperta ai giornalisti, nel corso della quale sono arrivate alcune importanti indicazioni anche in vista di quella che sarà la formazione scelta da Simone Inzaghi per il match contro il Monaco di domani sera.

Nel corso dell’allenamento mattutino, risultavano ancora assenti sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu. La vera sorpresa, come riferito da Calciomercato.it, riguardava però un’altra assenza inattesa, legata a Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non ha partecipato alla rifinitura per un affaticamento addominale, ma dovrebbe recuperare per la gara di domani.

Ad ogni modo, alla luce del problema accusato, difficilmente Taremi partirà dal primo minuto in avanti per far rifiatare uno tra Lautaro e Thuram. Novità anche sul fronte Nicolò Barella che aveva generato non poca apprensione nel finale di Lecce-Inter per una botta molto forte al ginocchio. Il centrocampista si è regolarmente allenato coi compagni e partirà dal primo minuto.