L’Inter SCOVA una miniera d’oro: la vittoria sul Monaco vale un MAXI incasso

Giornata di rifinitura in casa Inter che prosegue la preparazione del match in programma domani sera alle 21.00 a San Siro contro il Monaco. Si tratta dell’ultima giornata della prima fase della nuova Champions League, nella quale – oltre alla qualificazione diretta agli ottavi di finale – la squadra di Simone Inzaghi si gioca pure un maxi incasso da 24 milioni di euro.

Questo perché, come spiegato nel dettaglio dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono in corsa per premi ricchissimi messi in palio dall’Uefa. Sul tavolo ci sono innanzitutto i 2,1 milioni in caso di successo contro il Monaco, più altri 11 per la qualificazione diretta agli ottavi. In relazione al quarto posto è poi legato un premio da 9 milioni, più altri 2 per il piazzamento tra le prime otto.

Si tratta di un maxi incasso cui l’Inter avrebbe diritto solamente in caso di vittoria, ma soprattutto senza dover dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Un premio ricchissimo che verrebbe sensibilmente ridotto in caso di pareggio o, nella peggiore delle ipotesi, sconfitta.