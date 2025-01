Inter, prove di formazione anti-Monaco: ASSENTI Barella e Thuram

In occasione della rifinitura andata in scena questa mattina ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha provato una possibile formazione da mandare in campo domani sera nel match di Champions League tra Inter e Monaco.

Scelte a sorpresa da parte del tecnico interista che questa mattina, oltre i lungodegenti Acerbi e Calhanoglu, ha dovuto fare a meno anche di Mehdi Taremi, assente per un affaticamento addominale. Anche per questa ragione, in avanti è stato provato Marko Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez, anche se il ballottaggio con l’iraniano rimane apertissimo.

Possibile riposo dall’inizio, per la seconda partita di fila, anche per Nicolò Barella, grande escluso dalla formazione provata questa mattina insieme a Marcus Thuram. Un paio di cambi anche in difesa dove potrebbe rifiatare de Vrij, sostituito da Bisseck come centrale di difesa.

Questa la formazione provata da Inzaghi nel corso della rifinitura:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.