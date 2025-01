ESCLUSIVA – Palacios-Monza, è fatta: i dettagli dell’operazione

Come già anticipato qui su queste colonne nelle scorse ore, le strade dell’Inter e di Tomas Palacios sono pronte a separarsi perché il giovane difensore centrale argentino passerà al Monza nel corso di questi ultimissimi giorni della sessione invernale di mercato per giocare con più continuità.

Dopo aver trovato poco spazio in nerazzurro, Palacios adesso pronto per una nuova avventura e passerà in prestito secco al Monza fino al termine dell’attuale stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, l’argentino classe 2003 ha riflettuto a lungo su questa possibilità perché sta crescendo molto in questi suoi primi mesi in Italia ma alla fine ha deciso di accettare la proposta.

Sulle sue tracce c’erano tante altre squadre italiane e non solo (come ad esempio Bayer Leverkusen, Betis e Boca Juniors) ma Palacios ha voluto ascoltare solo il Monza per continuare a crescere in Italia e imparare a conoscere bene la Serie A in questi ultimi mesi di campionato.