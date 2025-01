ESCLUSIVA – Inter, tutti vogliono Palacios: la scelta sul prestito

Sono ore cruciali per il futuro di Tomas Palacios, calciatore in questo momento più richiesto sul mercato in uscita dell’Inter. Il centrale argentino classe 2003 ha ricevuto negli ultimi giorni diverse offerte per il prestito per la seconda parte di stagione, tra cui – su tutte – quella del Monza.

Il club brianzolo rimane in pole position nella corsa al ragazzo, nonostante dalla Germania siano arrivate delle indiscrezioni su un inserimento a sorpresa del Bayer Leverkusen. Confermando quanto anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione in esclusiva, ribadiamo che nei confronti di Palacios diverse richieste sono arrivate anche sia dal campionato italiano che dall’estero.

Oltre all’offerta ricevuta dalla Germania, anche dalla Spagna e dall’Argentina sono arrivate delle richieste di prestito al club nerazzurro, in particolare da Betis e Boca Juniors. In questo momento, stando alle ultime notizie in nostro possesso, risulta la volontà da parte del calciatore di rimanere a Milano in maglia Inter. Il giovane difensore, sbarcato lo scorso agosto in Italia, sebbene i pochi minuti giocati si sta adattando bene al nostro calcio e a tutto l’ambiente nerazzurro, complice anche l’ottimo rapporto instaurato con capitan Lautaro Martinez.

Allo stesso tempo, una decisione definitiva non è ancora arrivata e tutto potrebbe accadere da qui alle prossime 48 ore, entro le quali è attesa una risposta da parte dell’Inter. Per Palacios, che salterà la trasferta di Lecce, sono ore di profonda riflessione.