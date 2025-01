Le probabili formazioni di Lecce-Inter: dubbio Calhanoglu

Nel 22° turno di campionato l’Inter fa visita al Lecce per continuare l’ottimo cammino che sta percorrendo lontano da San Siro. La squadra di Simone Inzaghi è infatti reduce da sette vittorie di fila in Serie A in trasferta e le ultime sei sono arrivate pure senza subire reti.

Per questo match a Lecce il tecnico nerazzurro cercherà di recuperare un pezzo fondamentale della squadra come Hakan Calhanoglu che è quasi insostituibile. Come il turco anche Bisseck resterà in dubbio quasi fino all’ultimo sul possibile recupero per questa partita.

Queste le probabili formazioni di Lecce-Inter: