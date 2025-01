Rissa SHOCK Calabria-Conceicao: tensione Milan verso il derby

Nonostante la vittoria ottenuta di rimonta quest’oggi contro il Parma, il clima che si respira in casa Milan non è dei migliori ad una settimana esatta dal derby contro l’Inter. I rossoneri sono riusciti a ribaltare una partita che sembrava ormai indirizzata verso gli ospiti con due reti siglate nei minuti di recupero, ma non hanno certo ben figurato per quanto avvenuto a fine partita.

Come testimoniato dalle immagini diffuse da Dazn, al triplice fischio Conceicao è apparso visibilmente furioso verso un suo calciatore. Il tecnico portoghese, dopo una breve ricerca sul campo, è andato a muso duro con Davide Calabria, precedentemente sostituito al 77′. Compreso il clima surreale che si stava respirando, sono stati i calciatori e i membri dello staff tecnico a dividere i due rossoneri, pronti ad arrivare a contatto.

Immagini di altissima tensione cui non siamo abituati, soprattutto tra un allenatore ed un calciatore della stessa squadra. Non sono ancora noti i motivi della lite, ma è facile pensare che l’atteggiamento di Calabria avrà ripercussioni dirette in vista del derby Milan-Inter.