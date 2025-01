ESCLUSIVA PI – Non solo il Monza su Palacios: la posizione dell’Inter

Nonostante i pochi minuti avuti con la maglia dell’Inter nei primi sei mesi trascorsi a Milano, Tomas Palacios è diventato nelle ultime ore un calciatore molto appetibile sul mercato in uscita. A conferma di ciò, questa mattina Adriano Galliani non ha ribadito di aver avuto effettivamente dei contatti con il club nerazzurro per il classe 2003.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, pare che sul giovane difensore in questo momento non ci sia solo il Monza. L’Inter ha infatti ricevuto numerose richieste per il prestito di Palacios, alle quali sino a questo momento non ha aperto.

Come vi abbiamo già anticipato in esclusiva nei giorni scorsi, l’idea del club è quella di confermare Palacios anche per la seconda parte di stagione. Attualmente, complici i problemi fisici di Acerbi che salterà la trasferta di Lecce e le difficoltà a trovare un nuovo sostituto in difesa entro la fine del mercato, è più probabile una permanenza dell’argentino.