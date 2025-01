ESCLUSIVA PI – Palacios-Inter e le voci sul prestito: cosa succede a gennaio

A quasi sei mesi dal suo approdo a Milano, è tempo di primissime considerazioni sull’esperienza italiana di Tomas Palacios. Il giovane centrale classe 2003, sbarcato all’Inter negli ultimi giorni di calciomercato ad agosto, non ha avuto sino a questo momento tantissime opportunità in maglia nerazzurra.

Il difensore argentino sta affrontando un comprensibile periodo di adattamento al calcio italiano, dopo essere cresciuto in un ambiente totalmente diverso. Calciatore che in questa stagione abbiamo potuto apprezzare in tre diverse occasioni tra campionato e Coppa Italia, sempre entrando dalla panchina per un totale di 26 minuti di gioco in campo.

Nelle poche opportunità avute, Palacios ha fatto intravedere di essere un centrale dotato di grande fisicità e dunque perfetto per il campionato italiano, capace di una buona conduzione di palla per favorire l’uscita dal basso tanto richiesta da Inzaghi ai suoi difensori. Un vice Bastoni di piede sinistro le cui potenzialità fanno ben sperare per il futuro.

Rispetto al percorso di crescita rapida affrontato da Bisseck nella passata stagione, Palacios sembra qualche step indietro. Nonostante l’emergenza infortuni dell’ultimo periodo, l’argentino non è rientrato nelle rotazioni di Inzaghi che in quella posizione – in assenza di Bastoni – ha utilizzato con ottimi risultati Carlos Augusto.

Anche per questa ragione, negli ultimi mesi sono circolate delle notizie in merito al possibile addio in prestito in questa sessione di gennaio di Tomas Palacios. Voci che si sono intensificate negli ultimi giorni, nel bel mezzo della sessione invernale. A tal proposito, vi riportiamo alcune importante novità sul futuro del classe 2003.

Stando infatti alle informazioni raccolte dalla redazione di Passione Inter, non vi sono in questo momento possibilità di una cessione in prestito. Palacios, salvo colpi di scena inattesi, rimarrà dunque nell’organico nerazzurro anche per la seconda metà di stagione, con la speranza di poter finalmente avere una chance dal primo minuto per mettere in mostra le sue qualità.

L’ambientamento del difensore argentino procede bene, grazie anche all’ottimo rapporto che sin dal primo giorni si è instaurato con capitan Lautaro Martinez. Palacios, che dal suo approdo ad Appiano Gentile si è messo a lavorare sodo per assimilare le richieste di Inzaghi ed entrare nelle dinamiche tattiche del calcio italiano, sa bene che prima o poi anche il suo momento in maglia nerazzurra arriverà.