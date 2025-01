Zalewski al posto di Buchanan: l’Inter ci sta pensando davvero

Tra i nomi più caldi in questa sessione di mercato, in casa Inter si sta discutendo da giorni non solo di Davide Frattesi, ma anche di Tajon Buchanan. Come per il centrocampista, a chiedere per primo informazioni sull’esterno canadese è stata la Roma.

Calciatore approdato in nerazzurro nel gennaio 2024 e dotato di enorme talento, ma mai davvero lanciato da Simone Inzaghi in questa sua prima esperienza in Italia. Oltre ai giallorossi, negli uffici di Viale della Liberazione sono arrivati sondaggi anche da Inghilterra e Spagna, da parte di club interessati prevalentemente al prestito.

Per ultimo, alla corsa per Buchanan nelle scorse ore si è pure iscritto il Torino, alla ricerca di esterni da poter utilizzare su entrambe le fasce. La novità di oggi, oltre alla possibile apertura dell’Inter alla cessione temporanea del classe 1999, riguarda l’eventuale sostituto.

Stando a quanto scritto da Calciomercato.com, Marotta e Ausilio potrebbero infatti decidere di percorrere due diverse strade. La prima riguarda l’inserimento in rosa di un difensore centrale per via dei numerosi infortuni accusati da Acerbi negli ultimi mesi, con il ritorno stabile di Carlos Augusto come quinto di centrocampo. La seconda, invece, l’apertura ad “un profilo alla Zalewski”, in uscita dalla Roma e propenso ad un prestito di sei mesi.

Chissà che, considerati i rapporti sempre più frequenti tra nerazzurri e giallorossi, non si possa arrivare ad uno scambio di prestiti tra Buchanan e Zalewski da qui a fine stagione, senza l’inserimento di alcun opzione per il riscatto.