A due giornate dal termine, la classifica finale della prima fase di Champions League non è ancora definita, con diverse squadra in lotta per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Tra queste c’è anche l’Inter, attualmente sesta e con buone chance di chiudere in classifica tra le prime 8.

Il Supercomputer di Opta ha usato il suo algoritmo per provare a predire quella che sarà la classifica finale, calcolando anche con quanti punti le singole squadre potrebbero chiudere la loro fase a giorni. Ebbene, l’Inter chiuderebbe al quarto posto dietro soltanto a Livepool, Barcellona e Arsenal, con la probabilità del 52,7% di chiudere a 19 punti, un risultato raggiungibile vincendo entrambe le sfide con Sparta Praga e Monaco.

Gli uomini di Inzaghi, invece, hanno solo 1,4% di possibilità di rimanere a quota 13 punti, il 3,8% di chiudere a 14, il 2,5% di chiudere a 15. 17,3% e 22,3% di probabilità, infine, di chiudere a 16 o 17 punti totali.

Di seguito la classifica delle prime 16 posizioni di Champions League secondo l’algoritmo: