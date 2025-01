In Inghilterra SICURI: “Inter su Grealish, ok al trasferimento”

Clamorosa indiscrezione circolata in Inghilterra nelle scorse ore. Stando a quanto riportato dal Sun, infatti, l’Inter sarebbe sulle tracce di una super stella in uscita dal Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola si sta muovendo tantissimo in entrata in questo mercato per cercare di scrollarsi di dosso un complicato avvio di stagione.

Tra gli acquisti messi a segno sin qui, spicca l’esterno Omar Marmoush. L’attaccante egiziano, reduce dai venti gol segnati con l’Eintracht Francoforte in questa annata, è stato acquistato dal City per circa 75 milioni di euro. La sua presenza nell’organico va ad arricchire un reparto avanzato dove Jack Grealish rischia seriamente di finire ai margini.

Per questa ragione, secondo il noto tabloid, l’esterno inglese avrebbe aperto ad un addio. Tra i club attualmente interessati al ragazzo, l’Inter viene data in pole position insieme al Borussia Dortmund. Stando al Sun, il club nerazzurro “sta monitorando attentamente gli sviluppi”, mentre “Grealish potrebbe essere interessato a trasferirsi in Europa perché sogna un nuovo inizio”.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante l’autorevolezza della fonte, appare poco credibile che l’Inter voglia realmente fare un tentativo per Grealish. Innanzitutto per un tema economico, considerate le cifre molto elevate dell’operazione tra costo del cartellino e ingaggio del calciatore. Ma anche per un discorso tattico: nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, un esterno con le caratteristiche molto offensive dell’inglese dove potrebbe essere realmente impiegato?