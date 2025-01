Un altro regista dopo Sucic: l’Inter prepara la MAXI offerta

In attesa di possibili colpi di scena degli ultimi giorni, legati prevalentemente ai nomi di Frattesi e Buchanan, il mercato dell’Inter continua a muoversi soprattutto in ottica futura. In questa sessione, ad esempio, il club nerazzurro ha già impostato ben tre trattative pensate proprio per la prossima stagione ed in particolare in vista della nascita della seconda squadra.

Da Tomas Perez ad Andrija Vukoje, passando per il talentuoso Petar Sucic che potrebbe finire subito in prima squadra. Sebbene il centrocampista croato venga definito come il ‘nuovo Brozovic‘ per le capacità già mostrate in questi anni davanti alla difesa, potrebbe non essere lui il vero erede di Calhanoglu come regista del futuro per l’Inter.

Secondo Calciomercato.com, infatti, l’idea del club nerazzurro rimane quella di puntare forte su Samuele Ricci del Torino per la prossima estate e lavorare sul croato più come interno di centrocampo. Per convincere i granata a far partire il classe 2001, ma soprattutto per anticipare la concorrenza del Milan, l‘Inter dovrà presentare un’offerta molto alta, di sicuro non inferiore ai 35 milioni di euro.

Un duello appassionante e destinato ad entrare nel vivo solamente nei prossimi mesi, salvo clamorosi ribaltoni degli ultimi giorni di gennaio…