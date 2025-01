Svelato il piano di Marotta: “Così Nico Paz può andare all’Inter”

Nico Paz sta diventando giorno dopo giorno uno dei principali obiettivi di mercato nel futuro dell’Inter. Il club nerazzurro è stregato dalle qualità del fantasista argentino ed è convinto di volerlo strappare al Como la prossima estate.

Com’è risaputo, il classe 2004 è ancora sotto il controllo del Real Madrid che detiene ben due opzioni sul suo contratto. I blancos vantano sia il 50% sulla futura rivendita del club lombardo, ma anche una recompra fissata sui 9 milioni di euro dopo averlo venduto per 6 la scorsa estate. L’Inter, dunque, vorrebbe attendere il riacquisto da parte degli spagnoli per intavolare direttamente con Florentino Perez una trattiva.

Questo il piano studiato da Marotta per avere Nico Paz, come scritto da La Gazzetta dello Sport: “Un’operazione di fatto uguale a quella che ha scelto il Como in estate per portare Nico Paz sulla riva del Lago, ma a cifre ben più elevate. Che permetterebbero all’Inter in primis di godersi l’argentino in nerazzurro, poi eventualmente di guadagnare dal ritorno di Paz a Madrid una o due stagioni più tardi. L’opzione Nico è forte. E sui taccuini di Marotta e Ausilio, il suo nome è sottolineato in rosso per l’Inter del futuro”.