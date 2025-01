Nuovo colpo a sorpresa dall’Argentina: “Ad un passo dall’Inter”

Prosegue il lavoro dell’Inter sul mercato nel solco di quanto fatto sino a questo momento. Il club nerazzurro, infatti, si è mosso prevalentemente nel mese di gennaio su profili giovani e di prospettiva, in alcuni casi anche semi-sconosciuti. Un piano piuttosto chiaro da parte della società che tra pochi mesi lancerà ufficialmente il progetto seconda squadra per partecipare al prossimo campionato di Serie C.

Diversi dei talenti su cui il club ha già messo le mani, dunque, verranno inizialmente aggregati a quella che sarà la nuova Inter U23, da poter valorizzare senza le pressioni della prima squadra. Ed è in questo contesto che si inserisce l’ultimo colpo in dirittura d’arrivo dall’Argentina per l’Inter.

Come riportato da TMW, “l’Inter è ad un passo da Santino Andino“. Esterno argentino ma con passaporto italiano, è un classe 2005 di proprietà del Godoy Cruz. Calciatore che fa parte della Nazionale U20 dell’Albiceleste e che sembra essere vicinissimo al trasferimento in maglia nerazzurra. Andino, così come altri giovani prospetti in arrivo, verrà inizialmente messo alla prova nella seconda squadra nerazzurra.