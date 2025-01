Radu è ancora all’Inter: c’è una SOLUZIONE per il suo futuro

In questi primi sei mesi di stagione ufficiale che l’Inter sta portando avanti su molti fronti, tra Serie A, Champions League e le coppe nazionali, c’è un giocatore che non è mai stato chiamato in causa. Si tratta di Ionut Radu, portiere classe 1997 che non è stato inserito da Simone Inzaghi nelle liste di inizio stagione per il campionato o l’Europa.

L’estremo difensore rumeno si allena con il resto del gruppo nerazzurro ma è di fatto fuori squadra essendo un giocatore sul quale l’Inter non punta più. La scorsa estate era stato cercato da alcuni club di Serie B ma alla fine Radu stesso ha preferito non accettare queste proposte giunte ai suoi agenti ed è rimasto ad Appiano Gentile.

Adesso però in questi ultimi giorni di gennaio potrebbe cambiare il futuro di Radu. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere dell’Inter può finire all’Al Shabab in Arabia Saudita. Il suo contratto con la società nerazzurra scade il prossimo 30 giugno motivo per il quale si tratta sulla base di una cessione a titolo definitivo.