Addio Buchanan, spunta la CONFESSIONE: come stanno le cose

Da alcuni giorni si parla di una possibile partenza di Tajon Buchanan dall’Inter. L’esterno canadese classe 1999 non gode di molto spazio nella squadra di Simone Inzaghi e dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dei mesi nel 2024, avrebbe bisogno di giocare per ritrovare la miglior forma.

La Gazzetta dello Sport oggi ha pubblicato delle dichiarazioni a sorpresa di Jesse Marsch, il CT del Canada, che ha parlato di Buchanan in vista anche della sua convocazione in Nazionale. Secondo il selezionatore della nazionale nordamericana, il numero 17 dell’Inter vorrebbe andare via in prestito, di seguito le parole.

“Ne abbiamo parlato quattro giorni fa. Lui vuole andare in prestito per giocare e penso che l’Inter stia lavorando in questo senso. Tajon sa che ha bisogno di giocare, di riprendere ritmo così da raggiungere la miglior versione di sé. Solo così possiamo ottenere da lui il meglio, è uno dei nostri giocatori più importanti”.