L’Inter sceglie il difensore in Serie A: 7 NOMI dal mercato italiano

Tra questa sessione di mercato di gennaio e quella estiva ci sarà grande ricerca di nuovi giocatori giovani per l’Inter che vuole abbassare la sua età media della rosa e lo vuol fare soprattutto nel reparto difensivo. In questa stagione sta mancando troppe volte Francesco Acerbi che è spesso infortunato e così la società e a lavoro per trovare un sostituto.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sono 7 i nomi di difensori che l’Inter ha in questo momento sul taccuino e tutti quanti giocano in Serie A. Il preferito è Sam Beukema del Bologna che rimane la prima opzione sia per costi che per qualità tecniche ma nel club emiliano piace anche Lucumi.

Ci sono poi altri 5 profili seguiti dai nerazzurri che sono: Giorgio Scalvini e Isak Hien dell’Atalanta, Mario Gila della Lazio, Jaka Bijol dell’Udinese e infine Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ora rimane da capire su quali profili affonderà il colpo l’Inter in base sia agli aspetti economici che alle esigenze tattiche di mister Simone Inzaghi.