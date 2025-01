Caso Frattesi, chiaro il MESSAGGIO dell’Inter: la Roma fa una proposta

Fino alla fine del mercato di gennaio si continuerà a discutere della possibile uscita di Davide Frattesi dall’Inter che è in bilico. La società non vorrebbe cederlo e anche il suo allenatore, Simone Inzaghi, vorrebbe trattenerlo perché lo considera un’alternativa di lusso. Il giocatore però vorrebbe più spazio in campo e sulle sue tracce c’è sempre la Roma che non molla il pressing.

Quest’oggi il Corriere dello Sport propone un nuovo punto di mercato sulla vicenda legata a Frattesi. Il quotidiano romano sottolinea infatti il messaggio chiaro che l’Inter vuole mandare in questa giornata di campionato: Frattesi sarà titolare domani a Lecce e questo potrebbe avere un grande significato in ottica mercato con la Roma che viene in questo modo avvisata sulla volontà dei nerazzurri di trattenerlo.

La società giallorossa però tenterà fino all’ultimo di convincere l’Inter a cedere il suo numero 16. La richiesta di 40-45 milioni è però molto alta e la Roma vorrebbe sempre proporre all’Inter una parte fissa più bonus oltre ad una contropartita tecnica. I nomi sul tavolo sono sempre quelli di Bryan Cristante e di Nicola Zalewski che però al momento non convincono in viale della Liberazione.