Cambia la decisione dell’Inter su Palacios: non solo Monza su di lui

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva qui su Passione Inter nelle scorse ore, il futuro di Tomas Palacios è ancora tutto da decifrare con diverse squadre che lo seguono. In questi ultimi giorni della finestra di mercato invernale potrebbe infatti lasciare l’Inter per andare in prestito e giocare con maggiore continuità visto il poco spazio di cui gode in nerazzurro.

Sulle sue tracce in prima fila c’è il Monza di Adriano Galliani che vorrebbe portarlo alla corte di Salvatore Bocchetti per rimpolpare il reparto arretrato, il club biancorosso infatti in questi ultimi giorni di mercato potrebbe perdere un difensore importante come Pablo Marì che piace alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, oggi l’Inter avrebbe aperto al prestito di Palacios e sarebbe pronta a lasciar partire a titolo temporaneo per sei mesi il giovane argentino. Restano ancora da capire le intenzioni del giocatore classe 2003 che pareva intenzionato a giocarsi le sue chance in nerazzurro.