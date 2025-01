Il PIANO del Como con il Real per “far fuori” l’Inter su Nico Paz

Il talento di Nico Paz sta conquistando tutti in Serie A e in questa sua prima stagione nel campionato italiano ha saputo sorprendere. Al momento del suo arrivo a Como era considerato come un talento promettente ma la qualità che sta esprimendo ha fatto colpo su tanti grandi club, compresa l’Inter.

Adesso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Como vorrebbe però cambiare il futuro del giovane trequartista argentino. Come è noto infatti il Real Madrid la scorsa estate prima di cederlo ai lariani aveva inserito una clausola di recompra che può esercitare nel corso dell’estate e riprendersi così il cartellino di Nico Paz.

Il Como sarebbe pronto ad offrire circa 15-20 milioni di euro per fare un’offerta al Real Madrid e cancellare ogni tipo di accordo su clausole di questo tipo per avere il pieno controllo del futuro del giocatore. In questo modo avrebbero più forza contrattuale e la possibilità di rifiutare qualsiasi tipo di offerta proveniente dall’Inter o da altre società interessate a Nico Paz, come aveva già detto Fabregas.