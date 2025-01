“Neanche per 50 milioni”: chiusura netta all’Inter per il colpo del futuro

L’Inter è alla ricerca di tanti talenti preziosi per il suo futuro con diversi giovani di prospettiva che sono segnati sul taccuino di mercato nerazzurro. Tra questi c’è da tempo anche appuntato anche il nome di Nico Paz, trequartista del Como classe 2004 che può essere richiamato dal Real Madrid in estate se gli spagnoli dovessero pagare una clausola già presente nel contratto di vendita firmato con il Como.

A due giorni dalla sfida tra Como e Udinese, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare questa partita ma come sempre ha dovuto rispondere anche a delle domande sul mercato visti i tanti gioielli presenti nella rosa dei lariani.

Il tecnico spagnolo ha risposto in modo molto netto ad una domanda su una possibile cessione estiva di Nico Paz: “È un giocatore del Como. Il Real Madrid lo può comprare ad un determinato prezzo. Se non vogliamo cedere non va via. È impossibile vada via perché abbiamo un accordo con lui. Nico Paz è il nostro brand e vogliamo tenerlo con noi. Se il Real Madrid non ricompra, non lo vendiamo neanche per 40-50 milioni perché noi vogliamo creare un futuro, un’identità con questo gruppo di giocatori giovani di talento”.

Fabregas, almeno nelle intenzioni pronunciate in questa conferenza, sembra quindi determinato assieme alla società a trattenere in riva al lago anche l’anno prossimo il talento argentino che piace a molte squadre importanti tra cui l’Inter, sempre se il Real Madrid non dovesse ricomprarselo con la clausola.