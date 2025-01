L’Inter può rinforzarsi con uno dei giocatori migliori della Lazio

Il mercato dell’Inter sta vivendo un momento in cui ci sono tanti accostamenti diversi nei confronti della formazione nerazzurra che vuole ringiovanire il proprio organico per la prossima stagione. L’ultima indiscrezione di mercato riguarda un giocatore della Lazio.

Secondo quanto riferito dal Messaggero, l’Inter sarebbe una delle squadre interessate all’acquisto di una delle sorprese in positivo di questo campionato di Serie A, vale a dire Nuno Tavares della Lazio. Il giocatore ex Arsenal ha impressionato tutti in questa prima metà di stagione.

Ci sono infatti tante squadre diverse pronte a duellare per prendere questo esterno biancoceleste nel corso della prossima estate. Il DS della Lazio, Angelo Fabiani, ha commentato di recenti i rumours sulle uscite dei suoi giocatori migliori affermando di aver ricevuto richieste da top club italiani e stranieri per 6-7 elementi della rosa laziale.