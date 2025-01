Inzaghi pensa a DUE cambi di formazione: cosa ha provato oggi

Domani sera alle 20:45 l’Inter ospiterà a San Siro un avversario da non sottovalutare come l’Empoli che in questa stagione ha saputo mettere in difficoltà diverse big del campionato. Dopo il successo dell’andata però i nerazzurri ora vogliono ripetersi anche in casa giocando tra le mura amiche.

Nel corso dell’allenamento di oggi il tecnico interista Simone Inzaghi ha provato alcune novità. Secondo quanto raccolto da Matteo Barzaghi di Sky Sport, sono salite le quotazioni di Taremi per una maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez. Anche Carlos Augusto viaggia verso una maglia da titolare ma non come “quinto” di centrocampo a sinistra bensì come difensore per dare riposo a Bastoni.

Il punto sugli infortunati non prevede grosse novità rispetto a quanto emerso ieri: Acerbi e Mkhitaryan sono recuperati e saranno della partita ma l’armeno dovrebbe però partire dalla panchina perché si va verso la conferma di Asllani a metà campo. Anche Frattesi (sebbene abbia svolto parte di allenamento da solo) sembra stare bene e sarà convocato. Assenti invece Correa, Bisseck, Di Gennaro e Calhanoglu.