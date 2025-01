Dove vedere Inter-Empoli, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Empoli in diretta tv e streaming

Nel 21° turno di Serie A l’Inter ospiterà a San Siro l’Empoli di Roberto D’Aversa squadra che ha diversi talenti interessanti e che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversaria in questo campionato. All’andata i nerazzurri hanno ottenuto un successo per 0-3 in Toscana ma nonostante il risultato lasci pensare ad una partita semplice, per la squadra di Simone Inzaghi c’è stato da sudare nel primo tempo.

Questa sfida della 21^giornata sarà un match da non sbagliare per l’Inter perché in casa contro l’Empoli i tifosi vogliono i tre punti specialmente considerando che ci saranno nello stesso turno anche due scontri diretti come Atalanta-Napoli e Juventus-Milan che per forza di cose faranno perdere punti ad alcune delle rivali dei nerazzurri per la vetta della classifica.

Il calcio d’inizio di Inter-Empoli è in programma per domenica 19 gennaio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Empoli

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Empoli:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Informazioni utili per seguire Inter-Empoli

Inter-Empoli verrà trasmessa domenica 19 gennaio alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Empoli sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

