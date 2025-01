Non solo Perez, DOPPIO colpo dall’Argentina: arriva la conferma

Già da diversi giorni si parla con insistenza della trattativa che l’Inter ha condotto con il Newell’s Old Boys per portare a Milano un talento come Tomas Perez, centrocampista che piace molto ai nerazzurri e che vorrebbero prestare poi in Italia.

In un primo momento si era parlato di un possibile doppio colpo con l’Inter che sembrava intenzionata a portare in Serie A anche un altro talento del Newell’s, si tratta di Mateo Silvetti che è un esterno offensivo classe 2006. Il presidente argentino Ignacio Astore è stato a Milano nei giorni scorsi ma ha negato un possibile coinvolgimento nell’affare anche di questo secondo talento della sua squadra.

Tuttavia, oggi gli esperti di mercato di Sky Sport hanno riproposto questa trattativa affermando che l’Inter è convinta di poter convincere ancora il club sudamericano – prima che si aprano pericolose aste di mercato con altre società – a cedere entrambi i giocatori. Perez e Silvetti vengono infatti giudicati degli ottimi talenti che possono crescere molto in futuro come gradisce Oaktree.