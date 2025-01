Esposito torna a San Siro da avversario: le condizioni del suo prestito

Domani sera a San Siro l’Inter ospiterà l’Empoli per la 21^ giornata di Serie A e tra le fila dei toscani ritroverà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che in questa stagione sta facendo molto bene e sta facendo parlare di sé con gol e buone prestazioni.

L’attaccante campano si è trasferito all’Empoli la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto: l’Inter si è assicurata una percentuale sulla futura rivendita del 20% come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, se i toscani decidessero di pagare i 5 milioni di euro di riscatto, per i nerazzurri non ci sarebbe più modo di riacquistare Esposito dato che nell’accordo non è previsto il controriscatto.

Quest’anno in Serie A l’attaccante classe 2002 ha saputo realizzare già sette reti e un assist in 16 presenze, numeri che dimostrano come si sia ormai ambientato bene al massimo campionato italiano. Domani sarà chiamato al test di San Siro e i tifosi dell’Inter potranno valutare da vicino la sua crescita con l’Empoli.