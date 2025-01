Frattesi non cambia idea: spunta il patto tra Inter e Roma

Non è ancora giunta l’ora di mettere la parola fine alla trattativa tra Davide Frattesi e la Roma. Il centrocampista italiano si è messo in testa di voler lasciare l’Inter e questo desiderio non è cambiato negli ultimi giorni, nonostante l’apparente stallo nei dialoghi tra i due club.

Questa sorta di pausa, infatti, è stata concordata dalle due società per un motivo ben preciso. Sia Inter che Roma dovranno affrontare gli ultimi due impegni della fase campionato di Champions ed Europa League. Inzaghi, in particolare, vorrà avere contro Sparta Praga e Monaco tutti gli effettivi a disposizione, specialmente a centrocampo dove ancora per qualche giorno sarà assente Calhanoglu.

Per questa ragione, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, Inter e Roma si sono già date appuntamento a fine mese, una volta definiti i discorsi per l’Europa. Una trattativa che comunque rimane in salita a fronte della richiesta da 45 milioni di euro, rispetto alla quale il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di fare passi indietro.

L’eventuale prestito secco di Cristante fino a giugno, infatti, verrebbe impostato in un affare slegato da quello per Frattesi, solo per consentire all’Inter di tappare il vuoto a centrocampo fino al termine della stagione.