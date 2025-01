Inzaghi sceglie il turnover: fuori quattro titolari con l’Empoli

Simone Inzaghi ha intenzione di sorprendere tutti nelle scelte di formazione per il match di questa sera tra Inter-Empoli. Pare infatti che il tecnico abbia deciso di affidarsi ad un mini-turnover con vista Champions League per affrontare la formazione toscana.

Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Tuttosport ben quattro titolari rimarranno in panchina dal primo minuto per favorire le rotazioni. Escluso Calhanoglu, che rimane assente per infortunio, a riposare dal primo minuto contro l’Empoli saranno con ogni probabilità Dumfries, Bastoni, Mkhitaryan e Thuram.

Anche il francese, che veniva dato tra i titolari nelle scorse ore, è stato scavalcato da Taremi e potrà rifiatare per poi tornare dal primo minuto in Champions League contro lo Sparta Praga. Ennesima chance importante anche per Asllani e Zielinski, entrambi riconfermati al fianco di Barella. Sulla destra il favorito è Darmian, mentre Carlos Augusto prenderà il posto di Bastoni sulla linea di difesa.