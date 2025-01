La Roma chiede Arnautovic all’Inter: cosa manca per la cessione

Marko Arnautovic può improvvisamente risvegliare il mercato dell’Inter in uscita. L’attaccante austriaco, dopo essere stato a lungo corteggiato a vuoto dal Torino, è adesso obiettivo di un altro club di Serie A. Giungono nuove conferme, infatti, in merito ad una richiesta di informazioni formulata dalla Roma ai nerazzurri.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno tirato fuori il nome di Arnautovic nell’ambito dei dialoghi portati ancora avanti con l’Inter per Frattesi. L’ex Bologna, giunto negli ultimi sei mesi di contratto a Milano, viene considerato da Claudio Ranieri come un possibile vice Dovbyk.

Per dare una spinta alla trattativa, però, la Roma dovrà prima definire la cessione di Shomurodov, richiestissimo nel campionato italiano. Una volta definita questa pratica, si potrà accendere l’affare con l’Inter per l’addio dell’austriaco.