Le probabili formazioni di Inter-Empoli: Inzaghi spera in Mkhitaryan

Nel 21° turno di Serie A, l’Inter ospita a San Siro l’Empoli di Roberto D’Aversa, una formazione che ad inizio stagione era partita molto bene rappresentando per molti la sorpresa in positivo del campionato ma che ha perso un po’ di posizioni in classifica nel recente periodo.

Dopo il successo per 0-3 all’andata al Castellani, ora Simone Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono vincere di nuovo contro l’Empoli anche perché sarà un turno da non sbagliare vista la contemporaneità di due scontri diretti come Atalanta–Napoli e Juventus–Milan, due match dai quali qualche rivale dovrà per forza perdere punti.

Dal punto di vista dell’infermeria, Inzaghi spera di riuscire a recuperare per la sua Inter in questo incontro una pedina preziosa come Mkhitaryan che se tutto procederà al meglio dovrebbe riuscire a tornare a disposizione per questo incontro in programma domenica 19 gennaio alle ore 20:45. Nulla da fare invece ancora per Bisseck e Calhanoglu.

Queste le probabili formazioni di Inter-Empoli: