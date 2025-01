Inzaghi a colloquio con Taremi e Asllani: cosa si sono detti

Dopo la frenata di mercoledì nel match di recupero contro il Bologna, in casa Inter soprattutto due calciatori sono finiti nel mirino delle critiche: Asllani e Taremi. Il centrocampista albanese ha toccato pochi palloni e commesso diversi errori in una zona del campo molto delicata. L’iraniano, invece, è entrato a gara in corso al posto di Lautaro e si è divorato due palle gol enormi.

Entrambi, stando alle ultime indiscrezioni, sono stati comunque riconfermati da Inzaghi e con ogni probabilità partiranno in campo dal primo minuto questa sera contro l‘Empoli. Prima, però, Inzaghi ha voluto avere un colloquio con i due interisti per valutarne il morale dopo il Bologna.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico li ha per prima cosa tranquillizzati dopo le due prestazioni di mercoledì. Inzaghi ha poi ribadito la sua fiducia sia nei confronti di Asllani che di Taremi, anticipando la sua intenzione di far seguire i fatti alle parole già a partire da questa sera.