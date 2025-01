Da Empoli a Empoli, il mondo ribaltato di Frattesi

La vita nerazzurra di Davide Frattesi è cambiata improvvisamente nel giro di un paio di mesi. Il 30 ottobre scorso, infatti, il centrocampista che ora spera in una cessione siglava una doppietta decisiva in casa dell’Empoli e giurava in un certo senso fedeltà all’Inter.

Partito da titolare al Castellani, al termine di quella partita l’ex Sassuolo si era espresso così sulla sua avventura in maglia nerazzurra: “Sono abbastanza intelligente da capire che siamo in tanti e che è giusto che il mister decida, il problema non c’è e non ci sarà mai a meno che qualcuno non venga a dirmi che c’è un problema”.

Adesso, a poco più di due mesi di distanza, pare che il poco spazio avuto sia diventato per Frattesi un problema insormontabile. Un ostacolo talmente grande da spingere il club ad aprire ad un suo ritorno immediato alla Roma. Stasera, complice un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dl gruppo anche nell’ultimo allenamento di rifinitura, Frattesi partirà ancora una volta dalla panchina.

La trattativa tra Inter e Roma non è ancora decollata e verrà ripresa solamente negli ultimi giorni di mercato. La speranza del club nerazzurro, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare adesso, è che il ragazzo possa cambiare idea da qui al termine della finestra invernale. In caso contrario, si dovrà trovare una soluzione per accontentare le richieste del centrocampista, senza però svalutarne il cartellino.