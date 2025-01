Arnautovic-Roma, la precisazione dalla capitale: “Ci sono altri nomi”

In questi giorni si è parlato molto dell’interessamento della Roma nei confronti di Marko Arnautovic, centravanti dell’Inter che sta trovando pochissimo spazio e che potrebbe salutare in questo mercato di gennaio. L’ex Bologna ha infatti convinto poco con le sue prestazioni e anche tanti tifosi lo criticano spesso quando gioca.

La rosa di Ranieri ha bisogno di un rinforzo offensivo, una prima punta che possa far rifiatare Dovbyk e che sia pronta subito. Dalla capitale arriva però una precisazione su questo presunto flirt tra i giallorossi e Arnautovic. Il quotidiano romano Il Messaggero oggi sottolinea infatti come i contatti con l’austriaco non ci siano ancora stati.

Secondo questa fonte infatti la Roma come primi obiettivi per rinforzare l’attacco avrebbe infatti le opzioni Beto (centravanti ex Udinese oggi all’Everton che piace anche al Torino) e Kalimuendo, giovane prima punta francese che si sta mettendo bene in luce con la maglia del Rennes. Arnautovic ad oggi pare quindi solo una seconda scelta.