Perez-Inter ai dettagli: COSTO e prestito immediato in Serie A

Sta per entrare in una fase caldissima la trattativa tra Inter e Newell’s Old Boys per il trasferimento del giovane Tomas Perez. In queste ore il presidente del club argentino, Ignacio Astore, si trova infatti a Milano per discutere i contorni dell’operazione con i dirigenti nerazzurri.

Come svelato dal giornalista argentino Uriel Iugt, in questo momento Inter e Newell’s stanno lavorando su numeri e percentuali per definire al meglio l’operazione. Il centrocampista argentino classe 2005 diverrebbe subito un nuovo calciatore dell’Inter, ma verrebbe aggregato solamente in estate con la possibilità di mettersi prima alla prova in Serie C con la nuova Under 23 nerazzurra.

Una volta sbloccato l’ingaggio nelle prossime ore, dunque, il club nerazzurro avrebbe davanti due diverse strade: lasciare Perez per altri sei mesi al Newell’s, oppure valutare un prestito immediato nel campionato italiano. A tal proposito, da tenere d’occhio la pista che porta al Como, anche in virtù dell’ottima relazione tra le due società.