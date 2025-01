Scambio Frattesi-Pellegrini, l’Inter apre: ECCO la nuova data

L’Inter potrebbe clamorosamente cambiare idea ed aprire allo scambio fortemente voluto dalla Roma negli ultimi giorni di calciomercato. E’ ormai noto il pressing da parte del club giallorosso nei confronti di Davide Frattesi e lo stesso gradimento da parte del centrocampista nerazzurro, deluso per i pochi minuti giocati nella prima parte di stagione al servizio di Simone Inzaghi.

Dopo una prima chiusura netta, probabilmente anche in virtù delle pressioni fatte dall’agente Beppe Riso, l’Inter starebbe aprendo alla possibilità di inserire Lorenzo Pellegrini come contropartita, oltre ad una cospicua parte cash. Il club nerazzurro non ha infatti intenzione di muoversi dalla valutazione da 45 milioni di euro fatta per il cartellino di Frattesi.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, vi sarebbe ora un interesse concreto da parte dell’Inter verso Pellegrini. Il vero ostacolo rimane ancora l’accordo economico, alla luce di quanto riportato qui in alto. La vera novità di oggi riguarda però le tempistiche dell’affare: i due club sono infatti d’accordo a rimandare tutto a fine gennaio.

Questo perché nelle prossime due settimane Inter e Roma dovranno affrontare gli ultimi due turni della fase campionato di Champions ed Europa League. Entrambe le squadre non avrebbero dunque la possibilità di iscrivere in lista Uefa i due potenziali nuovi acquisti prima della fase ad eliminazione diretta, vale a dire dai playoff in avanti.

In un periodo di forte emergenza, specialmente per l’Inter che a centrocampo si ritrova in questo momento senza due titolarissimi come Calhanoglu e Mkhitaryan, sarebbe una follia rinunciare ad un calciatore della qualità di Frattesi per le ultime due giornate di Champions League senza poter eventualmente iscrivere Pellegrini.