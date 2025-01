Dove vedere Inter-Bologna, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv e streaming

Prima gara a San Siro del 2025 per l’Inter, che torna a giocare in casa in campionato. I nerazzurri si troveranno di fronte il Bologna nella 19a giornata di Serie A, gara precedentemente rinviata per via degli impegni in Supercoppa Italiana della squadra di Inzaghi.

Sfida molto importante nella corsa Scudetto, con l’Inter costretta a vincere per tenere il passo del Napoli. Di fronte un avversario ostico, che nella passata stagione è stato capace di rimontare i nerazzurri in casa, costringendoli al pareggio.

Il calcio d’inizio di Inter-Bologna è in programma per mercoledì 15 dicembre alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Inter-Bologna

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Bologna:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Informazioni utili per seguire Inter-Bologna

Inter-Bologna verrà trasmessa mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

