L’Inter chiude il primo COLPO di gennaio: “Accordo verbale”

Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma poco ci manca per il primo vero acquisto di gennaio dell’Inter. Questo pomeriggio si è infatti tenuto un incontro molto importante a Milano che ha avvicinato il club nerazzurro ad uno dei suoi obiettivi di questa finestra di calciomercato.

Come anticipato su X dal giornalista argentino Uriel Iugt e confermato successivamente anche da Sky Sport, l’Inter ha raggiunto un “accordo verbale” con il Newell’s Old Boys per il trasferimento di Tomas Perez. Grazie all’incontro di questo pomeriggio con la presenza del presidente Ignacio Astore, le parti hanno mosso dei concreti passi in avanti.

Per domani è stata fissata una nuova riunione chiave nella quale verranno risolti gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo. Solamente dopo aver raggiunto l’accordo totale, Perez riceverà l’ok per lasciare l’Argentina ed essere a Milano per il weekend. Il centrocampista classe 2005 verrà successivamente girato in prestito al Como fino al giugno 2025.