L’Inter piomba sul difensore del futuro: contatto con l’agente

Prosegue a ritmi elevatissimi il lavoro sul mercato da parte dei dirigenti dell’Inter. In attesa di capire come finirà la telenovela Frattesi, da cui potrebbe innescarsi un effetto domino immediato anche in entrata, il club nerazzurro mantiene fede a quelle che erano state le premesse delle scorse settimane.

In questo momento, su indicazioni chiare di Oaktree, si sta infatti cercando di lavorare più sulla prossima estate, con l’obiettivo di ringiovanire l’età media dell’organico di Simone Inzaghi. In questo contesto, ad esempio, rientra l’operazione data in chiusura per Tomas Perez, centrocampista classe 2005 vicinissimo ai nerazzurri.

Altro obiettivo presente sull’elenco dei talenti osservati dalla dirigenza, come riportato da Calciomercato.it, è Matte Smets. Il centrale belga è un classe 2004 che tanto bene sta facendo con la maglia del Genk, di cui è un titolare inamovibile.

Calciatore dotato di grande potenziale che ha già esordito anche con la maglia della Nazionale Belga lo scorso 17 novembre 2024 nel match di Nations League contro Israele. Secondo questa indiscrezione, vi sarebbe già stato un contatto tra l’Inter e il suo entourage. Il vero ostacolo è però rappresentato dal Genk che per lasciarlo andare, forte del contratto fino al 2028, chiede una cifra superiore ai 10 milioni di euro.