Di Marzio conferma l’affare dell’Inter: “Dipende dal Manchester City”

Nonostante le smentite dei giorni scorsi, l’interesse da parte dell‘Inter pare sia rimasto vivo per uno dei difensori più contesi sul mercato. Una trattativa non semplice da portare a termine per via dell’elevata concorrenza, ma che vede il club nerazzurro come l’unico italiano nella corsa a non aver ancora gettato la spugna.

A confermarlo è stato Gianluca Di Marzio che ha ribadito come l’Inter sia al momento “la squadra italiana che resta maggiormente in corsa per la pista che porterebbe a Juma Bah”. Il vero ostacolo per il difensore del Valladolid riguarda però la concorrenza della Premier League e in particolare del Manchester City, molto forte sul ragazzo.

Nell’eventualità, l’Inter – non avendo per questa stagione più slot per tesserare calciatori extracomunitari – condurrebbe l’operazione per il centrale sierraleonese in sinergia con il Monza.