Doppio colpo dall’Argentina da 12 milioni: l’Inter chiude subito

Giornata segnata in rosso sul calendario di casa Inter in vista di un appuntamento che potrebbe garantire ben due acquisti in un solo colpo. Dopo aver impostato ieri la trattativa con il Newell’s Old Boys, nell’incontro avuto nel pomeriggio con il presidente Ignacio Astore, oggi il club nerazzurro potrebbe definire i contorni dell’affare.

A ribadirlo è stato Sky Sport che ha parlato di un’operazione giunta in una fase cruciale per i due giovani obiettivi seguiti dall’Inter, Tomas Perez e Mateo Silvetti. Un affare che inizialmente sembrava comprendere solamente il centrocampista classe 2005, ma che si è poi esteso anche al talentuoso esterno del 2006.

L’obiettivo dell’Inter è quello di impostare una doppia operazione, mettendo sul piatto del club argentino un pacchetto totale pari a 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra finale entro la quale il club nerazzurro non vorrebbe andare, comprensiva di bonus legati alla crescita futura dei due calciatori. Considerata la nascita più che probabile dell’Under 23 nerazzurra, questa operazione potrebbe essere letta come un primo investimento da parte del club per la prossima stagione.