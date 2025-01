Castro erede di Lautaro: “Un anno fa si sono detti una cosa”

Sarà soprattutto il duello dei centravanti argentini quello di questa sera tra Inter e Bologna. Da una parte capitan Lautaro Martinez a caccia di nuovi gol per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo complicato affrontato nei mesi scorsi, rinfrancato dal ritorno dal primo minuto di Marcus Thuram. Dall’altra, invece, quello che da molti viene considerato il suo naturale erede, Santiago Castro.

Non è un mistero che l’attaccante classe 2004, sette anni più giovani del Toro, venga seguito da tempo proprio dall’Inter. Le sue caratteristiche intrigano proprio per l’incredibile vicinanza tecnica a Lautaro che proprio un anno fa lo incontrò a ridosso del match contro i rossoblù al Dall’Ara.

A svelare parte del colloquio avuto tra i due connazionali, ci ha pensato questa mattina il Corriere dello Sport. Pare infatti che Lautaro si sia subito fatto avanti per facilitare l’ambientamento in Italia di Castro, dando al ragazzo alcune dritte su come avrebbe dovuto comportarsi in Italia sia dentro che fuori dal campo.

Suggerimenti preziosi che Castro ha cercato subito di assorbire come una spugna, da quello che a tutti gli effetti viene considerato come il suo idolo e mentore. E chissà se gli stessi consigli non potranno tornargli utili tra pochi mesi quando l’Inter dovrà tornare sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un nuovo quarto attaccante.