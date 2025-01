Recompra Fabbian, la scelta dell’Inter e l’indizio di Marotta

Tra le varie scadenze al termine di questa stagione, l’Inter sarà chiamata a decidere entro il prossimo 30 giugno sulla recompra di Giovanni Fabbian. Il club nerazzurro, che nell’estate 2023 ha ceduto il centrocampista classe 2003 al Bologna per 5 milioni di euro, avrà la possibilità di riportarlo a casa prima dell’estate per 12 milioni.

Questa sera, dunque, sarà un banco di prova importante per il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter, osservato speciale dei dirigenti nerazzurri. Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, un’apertura al ritorno a Milano l’aveva già data lo scorso marzo il presidente Marotta: “Siamo contenti che si stia giocando le sue carte. Per giocare nell’Inter deve dimostrare quanto vale, ma penso che ci siano tutti i presupposti perché questo possa avvenire”.

Nei giorni in cui si continua a discutere parecchio del possibile addio di Frattesi, non necessariamente in questa finestra di gennaio, l’Inter potrebbe in effetti concedere almeno una chance a Fabbian. Un’occasione enorme di rinforzare il centrocampo con un giovane talento della propria cantera, mettendo pure a segno una maxi plusvalenza da reinvestire eventualmente in altri reparti.