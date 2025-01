Le probabili formazioni di Inter-Bologna: Pavard può tornare dal 1′

Dopo aver esordito nel 2025 con l’amara Supercoppa Italiana disputata a Riad, l’Inter si prepara per l’esordio casalingo in questo nuovo anno tra le mura amiche che per quanto riguarda la Serie A avverrà mercoledì 15 gennaio contro il Bologna, match di recupero della 19^ giornata ovvero proprio quella saltata dalle squadre partecipanti alla Supercoppa in Arabia Saudita.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di riuscire a recuperare quante più pedine possibili visto che la lista degli indisponibili non è corta. Uno dei giocatori che potrebbe tornare in campo dall’inizio per questa sfida è Pavard. Ci saranno poi da valutare giorno per giorno anche le condizioni di altri calciatori al momento non al 100% come Calhanoglu, Acerbi, Correa e Bisseck.

Queste le probabili formazioni di Inter-Bologna: