Inzaghi torna a sorridere: c’è una novità su Mkhitaryan

Con la gara di questa sera, l’Inter avrà una chance molto importante per tentare di accorciare in classifica e portarsi a -1 dal Napoli in caso di successo. I nerazzurri, che dovranno successivamente recuperare anche la sfida con la Fiorentina, sono rimasti in piena scia scudetto dopo l’ultima sofferta vittoria ottenuta sul campo di Venezia.

Per questa sera, Inzaghi dovrà però convivere con una situazione di preoccupante emergenza a centrocampo. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione sia Calhanoglu che Mkhitaryan. Mentre per il calciatore turco si prevedono tempi di recupero ancora lunghi, buone notizie sono circolate questa mattina in merito al recupero dell’armeno.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’ex Roma sono in netto miglioramento. Mkhitaryan sta per lasciarsi completamente alle spalle il problema all’adduttore della coscia sinistra avvertito al rientro dall’Arabia Saudita. Di questo passo, dunque, potrebbe rientrare tra i convocati di Inter-Empoli per domenica 19 gennaio.