Dal campo al mercato, ecco l’EREDE di De Vrij: “L’Inter nel destino”

Il campo è al centro dei pensieri dell’Inter in questa fase della stagione, con i nerazzurri che devono superare al meglio questo ciclo terribile di partite, per mettere sui binari giusti la propria corsa a tutti gli obiettivi stagionali. A partire dalla partita contro il Bologna; che, però, potrà offrire anche un interessante spunto di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Sam Beukema, difensore olandese dei rossoblù, ha “l’Inter nel destino”. Il pilastro difensivo della squadra di Italiano, infatti, è finito nel taccuino dei dirigenti nerazzurri e potrebbe essere un obiettivo concreto per l’estate.

Inzaghi, d’altronde, ha bisogno di nuova linfa in difesa, per rinnovare un reparto sul quale pesano l’età avanzata di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. E proprio di quest’ultimo Beukema potrebbe raccogliere l’eredità. Come racconta sempre la Rosea, la foto di loro due insieme, quando il centrale del Bologna era ancora un bambino delle giovanili del Feyenoord, è un altro segnale in questo senso.

Nella gara di stasera Beukema avrà l’occasione di confermare le sue qualità, come già fece in Coppa Italia lo scorso anno, quando segnò anche. Presenza fisica, anticipi,uscite e duelli vinti: queste le sue caratteristiche, che lo renderebbero perfetto per l’Inter.